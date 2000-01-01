Чубуков Максим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чубуков Николай
Рождение ребёнка
04.12.1956
Сын: Чубуков Сергей Максимович
Мать ребёнка: Чубукова Лидия Егоровна
Рождение ребёнка
25.09.1959
Сын: Чубуков Владимир Максимович
Мать ребёнка: Чубукова Лидия Егоровна
Рождение ребёнка
01.03.1962
Дочь: Караганова Галина Максимовна
Мать ребёнка: Чубукова Лидия Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чубукова Лидия Егоровна