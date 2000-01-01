Чубуков Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чубуков Максим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чубуков Николай

Мать: Чубукова Агафья Соломоновна

Рождение ребёнка
04.12.1956

Сын: Чубуков Сергей Максимович

Мать ребёнка: Чубукова Лидия Егоровна

Рождение ребёнка
25.09.1959

Сын: Чубуков Владимир Максимович

Мать ребёнка: Чубукова Лидия Егоровна

Рождение ребёнка
01.03.1962

Дочь: Караганова Галина Максимовна

Мать ребёнка: Чубукова Лидия Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чубукова Лидия Егоровна

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