Гараев Равил Нуртдинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1958
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1958
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.03.1984
Дочь: Земдиханова Наиля Равиловна
Мать ребёнка: Гараева (Закирова) Равиля Абдулкадировна
Рождение ребёнка
29.01.1986
Дочь: Ромашкина (Гараева) Алсу Равиловна
Мать ребёнка: Гараева (Закирова) Равиля Абдулкадировна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно