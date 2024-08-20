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Гараев Равил Нуртдинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1958

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1958

Отец: Гараев Нуртдин Шайдуллович

Мать: Гараева (Мавлюдова) Шамсеруй Мингалиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гараева (Закирова) Равиля Абдулкадировна

Рождение ребёнка
20.03.1984

Дочь: Земдиханова Наиля Равиловна

Мать ребёнка: Гараева (Закирова) Равиля Абдулкадировна

Рождение ребёнка
29.01.1986

Дочь: Ромашкина (Гараева) Алсу Равиловна

Мать ребёнка: Гараева (Закирова) Равиля Абдулкадировна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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