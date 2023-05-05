Михаил Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихаил Егорович

Михаил Егорович

Место рождения

Иванищинские Горки, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

До 1884 ст.

Дата смерти

После 07.02.1900 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Иванищинские Горки, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Поручитель
06.02.1900 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского Брак 6.02.1900 Апухлицы Иван Степанович Емельянова Пелагея Егоровна по жениху Болотьково крестьянин Игратий Евдокимов... Показать все
Смерть
После 07.02.1900 ст.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.