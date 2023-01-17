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Судоков Михаил Иванович

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Судоков Иван

Мать: не указана

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Крещение
11.02.1841
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Крещение
17.04.1842
Сарапульская единоверческая Георгиевская церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Восприемница | Мещанка Параскева Михайлова Созыкина
Бракосочетание
06.03.1850

Жена: Судокова Мавра Тимофеевна

Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе | Артемий Ив. Врачев
Крещение
27.05.1851
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Крещение
28.06.1858
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Судокова Евдокия Петровна

Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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