Рахманинова Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахманинова Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1927

Дата смерти

02.12.2000

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1950

Сын: Рахманинов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Шевченко Иван Александрович

Рождение ребёнка
19.05.1954

Сын: Рахманинов Александр Иванович

Отец ребёнка: Шевченко Иван Александрович

Рождение ребёнка
12.05.1955

Дочь: Чигрина Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Шевченко Иван Александрович

Рождение ребёнка
23.01.1958

Сын: Рахманинов Василий Иванович

Отец ребёнка: Шевченко Иван Александрович

Рождение ребёнка
04.12.1963

Дочь: Мышанская Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Шевченко Иван Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевченко Иван Александрович

Смерть
02.12.2000
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