Рахманинова Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1927
Дата смерти02.12.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1950
Сын: Рахманинов Сергей Иванович
Отец ребёнка: Шевченко Иван Александрович
Рождение ребёнка
19.05.1954
Сын: Рахманинов Александр Иванович
Отец ребёнка: Шевченко Иван Александрович
Рождение ребёнка
12.05.1955
Дочь: Чигрина Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Шевченко Иван Александрович
Рождение ребёнка
23.01.1958
Сын: Рахманинов Василий Иванович
Отец ребёнка: Шевченко Иван Александрович
Рождение ребёнка
04.12.1963
Дочь: Мышанская Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Шевченко Иван Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.12.2000