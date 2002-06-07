Паутов Александр Николаевич
Место рожденияд. Гилево, Пермский район, Пермский край, Россия
Дата рождения16.01.1892
Дата смерти29.04.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1892
Отец: Паутов Николай Андреев
Мать: скрыто настройками приватности
д. Гилево, Пермский район, Пермский край, Россия
Бракосочетание
1918
Рождение ребёнка
06.12.1919
Дочь: Городжа Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Паутова Парасковья Степановна
д. Гилево, Пермский район, Пермский край, Россия
Смерть
29.04.1960