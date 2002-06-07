Паутов Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паутов Александр Николаевич

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Место рождения

д. Гилево, Пермский район, Пермский край, Россия

Дата рождения

16.01.1892

Дата смерти

29.04.1960

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1892

Отец: Паутов Николай Андреев

Мать: скрыто настройками приватности

д. Гилево, Пермский район, Пермский край, Россия
Бракосочетание
1918

Жена: Паутова Парасковья Степановна

Рождение ребёнка
06.12.1919

Дочь: Городжа Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Паутова Парасковья Степановна

д. Гилево, Пермский район, Пермский край, Россия
Смерть
29.04.1960
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