Крайцева Любовь Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1926
Дата смерти23.01.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1955
Сын: Крайцев Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Крайцев Алексей Федорович
Урюсево, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.01.2011
Грязная, город Выкса, Нижегородская область