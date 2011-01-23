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Крайцева Любовь Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1926

Дата смерти

23.01.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1955

Сын: Крайцев Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Крайцев Алексей Федорович

Урюсево, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крайцев Алексей Федорович

Смерть
23.01.2011
Грязная, город Выкса, Нижегородская область
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