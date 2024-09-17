Егорова Дарья Титовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1836
Дата смерти22.04.1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 94
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1860
Рождение ребёнка
Вычислено 1861
Сын: Виноградов Дмитрий Федорович
Отец ребёнка: Виноградов Федор Иванович
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 161
Рождение ребёнка
Вычислено 1865
Дочь: (Виноградова) Дарья Федоровна
Отец ребёнка: Виноградов Федор Иванович
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 94
Рождение ребёнка
Вычислено 1867
Отец ребёнка: Виноградов Федор Иванович
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 16
Рождение ребёнка
Вычислено 1872
Сын: Виноградов Павел Федорович
Отец ребёнка: Виноградов Федор Иванович
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 94
Смерть
22.04.1914
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1914 год | 12