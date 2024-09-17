Егорова Дарья Титовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕгорова Дарья Титовна

Егорова Дарья Титовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1836

Дата смерти

22.04.1914

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1835 г.р.

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 94
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1860

Муж: Виноградов Федор Иванович

Рождение ребёнка
Вычислено 1861

Сын: Виноградов Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Виноградов Федор Иванович

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 161
Рождение ребёнка
Вычислено 1865

Дочь: (Виноградова) Дарья Федоровна

Отец ребёнка: Виноградов Федор Иванович

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 94
Рождение ребёнка
Вычислено 1867

Сын: Егоров Михаил Федорович

Отец ребёнка: Виноградов Федор Иванович

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 16
Рождение ребёнка
Вычислено 1872

Сын: Виноградов Павел Федорович

Отец ребёнка: Виноградов Федор Иванович

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 94
Смерть
22.04.1914
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1914 год | 12

Мы используем куки для улучшения работы сайта.