Ахматов Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ахматов Иван
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Белова Екатерина Павловна
Мать ребёнка: Ахматова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Павловна
Мать ребёнка: Ахматова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахматов Александр Павлович
Мать ребёнка: Ахматова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Павловна Ахматова
Мать ребёнка: Ахматова Пелагея
Смерть
Неизвестно