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Бородулин Николай Николаевич

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Место рождения

Малая Сергиевка, Тамалинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

05.04.1941

Дата смерти

21.09.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1941

Отец: Бородулин Николай Петрович

Мать: Бородулина Клавдия Фадеевна

Малая Сергиевка, Тамалинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бородулина (Калинина) Татьяна Фёдоровна

Рождение ребёнка
27.06.1966

Сын: Бородулин Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Бородулина (Калинина) Татьяна Фёдоровна

Малая Сергиевка, Тамалинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
04.05.1969

Сын: Бородулин Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Бородулина (Калинина) Татьяна Фёдоровна

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
09.08.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бородулина (Калинина) Татьяна Фёдоровна

Малая Сергиевка, Тамалинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
23.11.1977

Дочь: Бородулина Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Бородулина (Калинина) Татьяна Фёдоровна

Малая Сергиевка, Тамалинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
13.11.1980

Сын: Бородулин Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Бородулина (Калинина) Татьяна Фёдоровна

Смерть
21.09.1999

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