Бородулин Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения05.04.1941
Дата смерти21.09.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.06.1966
Сын: Бородулин Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Бородулина (Калинина) Татьяна Фёдоровна
Рождение ребёнка
04.05.1969
Сын: Бородулин Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Бородулина (Калинина) Татьяна Фёдоровна
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
09.08.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бородулина (Калинина) Татьяна Фёдоровна
Рождение ребёнка
23.11.1977
Дочь: Бородулина Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Бородулина (Калинина) Татьяна Фёдоровна
Рождение ребёнка
13.11.1980
Сын: Бородулин Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Бородулина (Калинина) Татьяна Фёдоровна
Смерть
21.09.1999