Волошина (Воронцова) Светлана Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1983
Отец: Воронцов Михаил Юрьевич
Рождение ребёнка
08.07.2005
Дочь: Яна Владимировна
Отец ребёнка: Волошин Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
17.02.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волошин Владимир Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно