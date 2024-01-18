Волошина (Воронцова) Светлана Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолошина (Воронцова) Светлана Михайловна

Волошина (Воронцова) Светлана Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1983

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1983

Отец: Воронцов Михаил Юрьевич

Мать: Сидорова Елена Викторовна

Рождение ребёнка
08.07.2005

Дочь: Яна Владимировна

Отец ребёнка: Волошин Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
17.02.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волошин Владимир Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волошин Владимир Владимирович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close