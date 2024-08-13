Пузырева Феодосия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузырева Феодосия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

После 1945

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сажин Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пузырев Марк

Рождение ребёнка
1934

Сын: Пузырев Григорий Маркович

Отец ребёнка: Пузырев Марк

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Пузырева Любовь Марковна

Отец ребёнка: Пузырев Марк

Рождение ребёнка
1940

Сын: Пузырев Василий Маркович

Отец ребёнка: Сажин Федор

Смерть
После 1945

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