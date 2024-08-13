Пузырева Феодосия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиПосле 1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сажин Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пузырев Марк
Рождение ребёнка
1934
Сын: Пузырев Григорий Маркович
Отец ребёнка: Пузырев Марк
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Пузырева Любовь Марковна
Отец ребёнка: Пузырев Марк
Рождение ребёнка
1940
Отец ребёнка: Сажин Федор
Смерть
После 1945