Улейчик Анна 1786 — найти родственников по фамилии на Familio
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Улейчик Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Улейчик Давид Юрьевич

Рождение ребёнка
1807

Сын: Улейчик Алексей Давидович

Отец ребёнка: Улейчик Давид Юрьевич

Рождение ребёнка
1812

Сын: Улейчик Иван Давидович

Отец ребёнка: Улейчик Давид Юрьевич

Рождение ребёнка
1814

Сын: Улейчик Василий Давидович

Отец ребёнка: Улейчик Давид Юрьевич

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Улейчик Ева Давидович

Отец ребёнка: Улейчик Давид Юрьевич

Смерть
Неизвестно

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