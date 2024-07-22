Улейчик Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1807
Сын: Улейчик Алексей Давидович
Отец ребёнка: Улейчик Давид Юрьевич
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Улейчик Давид Юрьевич
Рождение ребёнка
1814
Сын: Улейчик Василий Давидович
Отец ребёнка: Улейчик Давид Юрьевич
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Улейчик Ева Давидович
Отец ребёнка: Улейчик Давид Юрьевич
Смерть
Неизвестно