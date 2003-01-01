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Воронин Герман Глебович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1948

Дата смерти

01.01.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1951 г.р.

Дети

1974 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1974

Дочь: Рожкова Наталья Германовна

Мать ребёнка: Воронина Елена Леонидовна

Рождение ребёнка
13.09.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воронина Елена Леонидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронина Елена Леонидовна

Смерть
01.01.2003
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