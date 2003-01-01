Воронин Герман Глебович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1948
Дата смерти01.01.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1974
Дочь: Рожкова Наталья Германовна
Мать ребёнка: Воронина Елена Леонидовна
Рождение ребёнка
13.09.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Воронина Елена Леонидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.01.2003