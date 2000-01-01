Копыткин Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смерти20.10.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
20.10.1943
Призван в 1941 г. Оршинским РОВД Красноармеец 16 стрелковой дивизии 346 стрелкового полка. .Похоронен в Калининской области Невельского р-на, в дер. Кармалинец. Мама: Копыткина Елена Ивановна из К... Показать все