Копыткин Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копыткин Михаил Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

20.10.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛЛ
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Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
20.10.1943
Призван в 1941 г. Оршинским РОВД Красноармеец 16 стрелковой дивизии 346 стрелкового полка. .Похоронен в Калининской области Невельского р-на, в дер. Кармалинец. Мама: Копыткина Елена Ивановна из К... Показать все
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