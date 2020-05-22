Карый Александр Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Карый Виктор Артемович
Мать: Карая Любовь Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карая Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Леонова Наталья Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карый Сергей Александрович
Мать ребёнка: не указана