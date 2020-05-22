Карый Александр Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карый Александр Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карый Виктор Артемович

Мать: Карая Любовь Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карая Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Леонова Наталья Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карый Сергей Александрович

Мать ребёнка: не указана

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