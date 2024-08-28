Успенский Иван Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Успенская Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Успенская Ольга Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Успенская Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Успенская Ольга Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1931
Сын: Успенский Алексей Иванович
Мать ребёнка: Успенская Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
1935
Сын: Успенский Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Успенская Ольга Михайловна
Смерть
Неизвестно