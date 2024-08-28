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Успенский Иван Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Успенская Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Успенская Ольга Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Успенская Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Успенская Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Успенская Ольга Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1931

Сын: Успенский Алексей Иванович

Мать ребёнка: Успенская Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Успенский Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Успенская Ольга Михайловна

Смерть
Неизвестно

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