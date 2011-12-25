Аухадиева Салиха
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1932
Дата смерти25.12.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аухадиев Василь
Отец ребёнка: Аухадиев Хабибрахман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аухадиев Мансур
Отец ребёнка: Аухадиев Хабибрахман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аухадиев Наиль
Отец ребёнка: Аухадиев Хабибрахман
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аухадиев Хабибрахман
Рождение ребёнка
24.03.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аухадиев Хабибрахман
Рождение ребёнка
05.03.1932
Дочь: Каримова (Аухадиева) Хатира (Минджамал)
Отец ребёнка: Аухадиев Хабибрахман
Рождение ребёнка
Около 1940
Сын: Хабибрахманов Равиль
Отец ребёнка: Аухадиев Хабибрахман
Смерть
25.12.2011