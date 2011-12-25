Аухадиева Салиха — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аухадиева Салиха

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1932

Дата смерти

25.12.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аухадиев Василь

Отец ребёнка: Аухадиев Хабибрахман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аухадиев Мансур

Отец ребёнка: Аухадиев Хабибрахман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аухадиев Наиль

Отец ребёнка: Аухадиев Хабибрахман

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аухадиев Хабибрахман

Рождение ребёнка
24.03.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аухадиев Хабибрахман

Рождение ребёнка
05.03.1932

Дочь: Каримова (Аухадиева) Хатира (Минджамал)

Отец ребёнка: Аухадиев Хабибрахман

Рождение ребёнка
Около 1940

Сын: Хабибрахманов Равиль

Отец ребёнка: Аухадиев Хабибрахман

Смерть
25.12.2011

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