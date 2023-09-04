Клюкин Василий Петрович
Место рожденияПермская губерния Шадринский уезд деревня Хлызова
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Клюкин Петр Дмитриевич
Пермская губерния Шадринский уезд деревня Хлызова
Рождение ребёнка
24.11.1911
Сын: Клюкин Николай Васильевич
Мать ребёнка: Клюкина Настасья Николаевна
Хлызова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
05.04.1914
Сын: Клюкин Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Клюкина Настасья Николаевна
д. Хлызова Шадринский уезд Иванищевская волость Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно