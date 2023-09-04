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Клюкин Василий Петрович

Место рождения

Пермская губерния Шадринский уезд деревня Хлызова

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Клюкин Петр Дмитриевич

Мать: Клюкина Елисавета Павловна

Пермская губерния Шадринский уезд деревня Хлызова
Рождение ребёнка
24.11.1911

Сын: Клюкин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Клюкина Настасья Николаевна

Хлызова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
05.04.1914

Сын: Клюкин Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Клюкина Настасья Николаевна

д. Хлызова Шадринский уезд Иванищевская волость Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клюкина Настасья Николаевна

Смерть
Неизвестно
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