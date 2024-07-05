Петров Павел Петрович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Петров Павел Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1901

Дочь: Дмитриева (Павлова) Васса Павловна

Мать ребёнка: Петрова (Егорова) Мария Егоровна

Деревня Саруй Урмарский район Чувашская АССР
Смерть
Неизвестно
Саруй, Урмарский район, Чувашская Республика

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