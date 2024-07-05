Петров Павел Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1901
Дочь: Дмитриева (Павлова) Васса Павловна
Мать ребёнка: Петрова (Егорова) Мария Егоровна
Деревня Саруй Урмарский район Чувашская АССР
Смерть
Неизвестно
Саруй, Урмарский район, Чувашская Республика