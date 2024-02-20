Пивоварова (Зотиева) Агафия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПивоварова (Зотиева) Агафия Ивановна

Пивоварова (Зотиева) Агафия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1906 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1906 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1906 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.02.1925

Муж: Пивоваров Егор (Георгий ?) Тимофеевич

Русаки, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Жених деревни Бердники Васильевсеого сельсовета, родился 4.02.1906. Холост, 1 брак Д Невеста, деревни Завозино? Русаковского сельсовета. Родилась 01.02.1906, девица, 1 браком ГАПК Ф Р-1982 оп 10 д 86... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.