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Татьяна Андреевна
Татьяна Андреевна
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Место рождения
Некрасина
, Петровская волость, Клинский уезд
Дата рождения
1861
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Корягин Андрей Григорьевич
1823 г.р.
Мать
Корягина Наталья Павловна
1823 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец:
Корягин Андрей Григорьевич
Мать:
Корягина Наталья Павловна
Некрасина
, Петровская волость, Клинский уезд
Смерть
Неизвестно
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