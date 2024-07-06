Попов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Попов Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернигова (Попова) Елена Васильевна
Мать ребёнка: Попова (Шлинкевич) Софья Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маликова (Попова) Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Попова (Шлинкевич) Софья Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Геннадий Васильевич
Мать ребёнка: Попова (Шлинкевич) Софья Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно