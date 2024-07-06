Попов Василий Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Попов Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Попов Иван Кузьмич

Мать: Кондакова Полина Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернигова (Попова) Елена Васильевна

Мать ребёнка: Попова (Шлинкевич) Софья Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маликова (Попова) Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Попова (Шлинкевич) Софья Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Геннадий Васильевич

Мать ребёнка: Попова (Шлинкевич) Софья Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова (Шлинкевич) Софья Семеновна

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