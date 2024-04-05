Tomczak-Bubrowiecka (Najmuła) Józefa 1805 — найти родственников по фамилии на Familio
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Tomczak-Bubrowiecka (Najmuła) Józefa

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

1868

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1774 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Tomczak Kacper

Współmałżonek: Jan Bubrowiecki
Рождение ребёнка
1830

Сын: Tomczak Wojciech

Отец ребёнка: Tomczak Kacper

Рождение ребёнка
1832

Сын: Tomczak Józef

Отец ребёнка: Tomczak Kacper

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Rosińska (Tomczak) Agata

Отец ребёнка: Tomczak Kacper

Poręba Kocęby
Смерть
1868

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