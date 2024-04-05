Tomczak-Bubrowiecka (Najmuła) Józefa
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смерти1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Tomczak Kacper
Współmałżonek: Jan Bubrowiecki
Рождение ребёнка
1830
Сын: Tomczak Wojciech
Отец ребёнка: Tomczak Kacper
Рождение ребёнка
1832
Сын: Tomczak Józef
Отец ребёнка: Tomczak Kacper
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Rosińska (Tomczak) Agata
Отец ребёнка: Tomczak Kacper
Poręba Kocęby
Смерть
1868