Филоненко Василий Даниилович
Место рожденияПолтавская губерния, Лохвицкого уезда
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Филоненко Даниил
Полтавская губерния, Лохвицкого уезда
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Задорожняя Евгения
Мать ребёнка: Филоненко Христина Анисимовна
Рождение ребёнка
22.07.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Филоненко Христина Анисимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филоненко Николай
Мать ребёнка: Филоненко Христина Анисимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисия
Мать ребёнка: Филоненко Христина Анисимовна
Смерть
Неизвестно