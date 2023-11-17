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Филоненко Василий Даниилович

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Место рождения

Полтавская губерния, Лохвицкого уезда

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филоненко Даниил

Мать: не указана

Полтавская губерния, Лохвицкого уезда
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Задорожняя Евгения

Мать ребёнка: Филоненко Христина Анисимовна

Рождение ребёнка
22.07.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филоненко Христина Анисимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филоненко Николай

Мать ребёнка: Филоненко Христина Анисимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисия

Мать ребёнка: Филоненко Христина Анисимовна

Смерть
Неизвестно
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