Азарёнок (Шауро) Пелагея
Место рожденияЛепель, Беларусь
Дата рождения05.07.1914
Дата смерти11.07.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1914
Отец: Шауро Денис
Мать: ?
Лепель, Беларусь
д. Козлы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Азарёнок ?
Отец ребёнка: Азарёнок Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Азарёнок ?
Отец ребёнка: Азарёнок Степан
Рождение ребёнка
08.12.1939
Сын: Азарёнок Анатолий
Отец ребёнка: Азарёнок Степан
Лепель, Беларусь
д. Козлы
Рождение ребёнка
1942
Дочь: (Азарёнок) Дуня
Отец ребёнка: Азарёнок Степан
Рождение ребёнка
1944
Сын: Азаронок Владимир
Отец ребёнка: Азарёнок Степан
Лепель, Беларусь
Рождение ребёнка
1951
Сын: Азаронок Василий
Отец ребёнка: Азарёнок Степан
Лепель, Беларусь
Рождение ребёнка
1957
Дочь: (Азаронок) Антонина
Отец ребёнка: Азарёнок Степан
Лепель, Беларусь
Смерть
11.07.1995
Лепель, Беларусь
д. Козлы
Похороны
Неизвестно
Лепельский район, Беларусь
д. Козлы