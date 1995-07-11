Азарёнок (Шауро) Пелагея 05.07.1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Азарёнок (Шауро) Пелагея

Место рождения

Лепель, Беларусь

Дата рождения

05.07.1914

Дата смерти

11.07.1995

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1914

Отец: Шауро Денис

Мать: ?

Лепель, Беларусь
д. Козлы
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Азарёнок ?

Отец ребёнка: Азарёнок Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Азарёнок ?

Отец ребёнка: Азарёнок Степан

Рождение ребёнка
08.12.1939

Сын: Азарёнок Анатолий

Отец ребёнка: Азарёнок Степан

Лепель, Беларусь
д. Козлы
Рождение ребёнка
1942

Дочь: (Азарёнок) Дуня

Отец ребёнка: Азарёнок Степан

Рождение ребёнка
1944

Сын: Азаронок Владимир

Отец ребёнка: Азарёнок Степан

Лепель, Беларусь
Рождение ребёнка
1951

Сын: Азаронок Василий

Отец ребёнка: Азарёнок Степан

Лепель, Беларусь
Рождение ребёнка
1957

Дочь: (Азаронок) Антонина

Отец ребёнка: Азарёнок Степан

Лепель, Беларусь
Смерть
11.07.1995
Лепель, Беларусь
д. Козлы
Похороны
Неизвестно
Лепельский район, Беларусь
д. Козлы

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