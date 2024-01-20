Ощепкова Анна Стефановна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Ощепков Стефан Афанасьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1903
Дочь: Негодяева (Белозерцева) Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Белозерцев Петр Прокопьевич
Рождение ребёнка
09.11.1907
Отец ребёнка: Белозерцев Петр Прокопьевич
Рождение ребёнка
01.01.1909
Дочь: Белозерцева Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Белозерцев Петр Прокопьевич
Рождение ребёнка
03.01.1912
Сын: Белозерцев Григорий Петрович
Отец ребёнка: Белозерцев Петр Прокопьевич
Рождение ребёнка
30.05.1916
Дочь: Белозерцева Феодосия Петровна
Отец ребёнка: Белозерцев Петр Прокопьевич
Смерть
Неизвестно