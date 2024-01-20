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Ощепкова Анна Стефановна

Место рождения

Большое Голоустное, Иркутский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Ощепков Стефан Афанасьевич

Мать: не указана

Большое Голоустное, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
19.12.1903

Дочь: Негодяева (Белозерцева) Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Белозерцев Петр Прокопьевич

Большое Голоустное, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
09.11.1907

Сын: Белозерцев Иван Петрович

Отец ребёнка: Белозерцев Петр Прокопьевич

Большое Голоустное, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
01.01.1909

Дочь: Белозерцева Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Белозерцев Петр Прокопьевич

Большое Голоустное, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
03.01.1912

Сын: Белозерцев Григорий Петрович

Отец ребёнка: Белозерцев Петр Прокопьевич

Большое Голоустное, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
30.05.1916

Дочь: Белозерцева Феодосия Петровна

Отец ребёнка: Белозерцев Петр Прокопьевич

Большое Голоустное, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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