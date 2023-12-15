Горюнов Онисим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горюнов Онисим Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Пол

Мужской

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Горюнов Иван Данилович

Мать: Горюнова Анастасия Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1867

Сын: Горюнов Онисим Иванович

Мать ребёнка: Горюнова Анастасия Яковлевна

Бракосочетание
1886

Жена: Горюнова Фекла Прохоровна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Горюнова (Горюнов) Пелагея Онисимовна

Мать ребёнка: Горюнова Фекла Прохоровна

Рождение ребёнка
20.03.1909

Дочь: Горюнова (Горюнов) Клавдия Онисимовна

Мать ребёнка: Горюнова Фекла Прохоровна

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