Горюнов Онисим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Горюнова Анастасия Яковлевна
Бракосочетание
1886
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Горюнова (Горюнов) Пелагея Онисимовна
Мать ребёнка: Горюнова Фекла Прохоровна
Рождение ребёнка
20.03.1909
Дочь: Горюнова (Горюнов) Клавдия Онисимовна
Мать ребёнка: Горюнова Фекла Прохоровна