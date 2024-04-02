Шабарова (Корнилова) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабарова (Корнилова) Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1909

Дата смерти

18.08.1961

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1909

Отец: Корнилов Петр Тарасович

Мать: Корнилова Таисия

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Акатова Розалия

Отец ребёнка: Шабаров Николай

Рождение ребёнка
10.04.1932

Дочь: Лебедева Маргарита

Отец ребёнка: Шабаров Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шабаров Николай

Смерть
18.08.1961
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