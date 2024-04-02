Шабарова (Корнилова) Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1909
Дата смерти18.08.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1909
Отец: Корнилов Петр Тарасович
Мать: Корнилова Таисия
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Акатова Розалия
Отец ребёнка: Шабаров Николай
Рождение ребёнка
10.04.1932
Дочь: Лебедева Маргарита
Отец ребёнка: Шабаров Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шабаров Николай
Смерть
18.08.1961