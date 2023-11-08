Миронова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миронов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Миронов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова (Миронова) Параскева Григорьевна

Отец ребёнка: Миронов Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миронов Григорий

Смерть
Неизвестно

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