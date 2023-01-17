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Николай Федорович

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Место рождения

Селиваново, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

02.05.1797 ст.

Дата смерти

1820 ст.

Пол

Мужской

Отец

1774 г.р.

Мать

Вычислено 1770 г.р.

Жена

1797 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1797 ст.

Отец: Федор Иванович

Мать: Ирина Ивановна

Селиваново, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
21.05.1816 ст.

Жена: Ирина Никитична

Ивановское, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.04.1818 ст.

Дочь: Казнина Мавра Николаевна

Мать ребёнка: Ирина Никитична

Селиваново, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1820 ст.
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