Николай Федорович
Место рождения
Дата рождения02.05.1797 ст.
Дата смерти1820 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1797 ст.
Отец: Федор Иванович
Мать: Ирина Ивановна
Бракосочетание
21.05.1816 ст.
Жена: Ирина Никитична
Ивановское, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.04.1818 ст.
Дочь: Казнина Мавра Николаевна
Мать ребёнка: Ирина Никитична
Смерть
1820 ст.