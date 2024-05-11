Буреев Василий Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Буреев Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Буреев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Буреева) Раиса Васильевна

Мать ребёнка: Буреева (Лабетова) Антонина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буреев Валерий Васильевич

Мать ребёнка: Буреева (Лабетова) Антонина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буреева (Лабетова) Антонина Сергеевна

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