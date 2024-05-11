Буреев Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Буреев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Буреева) Раиса Васильевна
Мать ребёнка: Буреева (Лабетова) Антонина Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буреев Валерий Васильевич
Мать ребёнка: Буреева (Лабетова) Антонина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно