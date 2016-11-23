Иванова Кристина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Кристина Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

2010 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.2016

Отец: не указан

Мать: Иванова Арина Юрьевна

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