Захаров (Царевников) Александр Степанович
Место рождения
Дата рождения04.11.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1961
Бракосочетание
07.03.1987
Жена: не указана
Бракосочетание
07.03.1987
Рождение ребёнка
13.04.1988
Сын: Захаров Максим Александрович
Мать ребёнка: Захарова Елена Валентиновна
Рождение ребёнка
20.12.1989
Сын: Захаров Константин Александрович
Мать ребёнка: Захарова Елена Валентиновна