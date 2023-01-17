Захаров (Царевников) Александр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров (Царевников) Александр Степанович

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Место рождения

Тис, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

04.11.1961

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1961

Отец: Царевников Степан Алексеевич

Мать: Царевникова Лидия Фёдоровна

Тис, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
07.03.1987

Жена: не указана

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Бракосочетание
07.03.1987

Жена: Захарова Елена Валентиновна

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.04.1988

Сын: Захаров Максим Александрович

Мать ребёнка: Захарова Елена Валентиновна

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.12.1989

Сын: Захаров Константин Александрович

Мать ребёнка: Захарова Елена Валентиновна

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
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