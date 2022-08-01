Полак Polak (Рольгаузер Rollhauser) Елизавета Маттиасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полак Polak (Рольгаузер Rollhauser) Елизавета Маттиасовна

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Место рождения

Шукк Камышинский уезд Саратовская губ.

Дата рождения

1778

Дата смерти

После 1798

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Рольгаузер Rollhauser Маттиас Теобальдович

Мать: Рольгаузер Rollhauser Анна Мария Генриховна

Шукк Камышинский уезд Саратовская губ.
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Шехтель Schechtel Сузанна Николаусовна

Отец ребёнка: Полак Polak Николаус Генрихович

Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полак Polak Николаус Генрихович

Среди выбывших в Шукк стоит Elisabeth, daughter of Mattias Rolheiser, married Nikolaus Polack from Kamenka (Km078?)
Смерть
После 1798
Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
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