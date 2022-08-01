Полак Polak (Рольгаузер Rollhauser) Елизавета Маттиасовна
Место рожденияШукк Камышинский уезд Саратовская губ.
Дата рождения1778
Дата смертиПосле 1798
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Шукк Камышинский уезд Саратовская губ.
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Шехтель Schechtel Сузанна Николаусовна
Отец ребёнка: Полак Polak Николаус Генрихович
Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Среди выбывших в Шукк стоит Elisabeth, daughter of Mattias Rolheiser, married Nikolaus Polack from Kamenka (Km078?)
Смерть
После 1798
Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.