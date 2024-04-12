Дериглазова (Пермякова) Марья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дериглазова (Пермякова) Марья Степановна

Место рождения

Пермяки, Беловский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Пермяки, Беловский муниципальный район, Кемеровская область
ГААК, 169-1-155-195л
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Арскова Татьяна Матвеевна

Отец ребёнка: Дериглазов Матфей Михайлович

Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
ГААК, 169-1-155-195л
Рождение ребёнка
1776

Сын: Дериглазов Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Дериглазов Матфей Михайлович

Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
ГААК, 169-1-155-195л
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Дериглазова Федосья Матвеевна

Отец ребёнка: Дериглазов Матфей Михайлович

Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
ГААК, 169-1-155-195л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дериглазов Матфей Михайлович

ГААК, 169-1-155-195л
Смерть
Неизвестно
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