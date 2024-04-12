Дериглазова (Пермякова) Марья Степановна
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
ГААК, 169-1-155-195л
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Арскова Татьяна Матвеевна
Отец ребёнка: Дериглазов Матфей Михайлович
ГААК, 169-1-155-195л
Рождение ребёнка
1776
Сын: Дериглазов Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Дериглазов Матфей Михайлович
ГААК, 169-1-155-195л
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Дериглазова Федосья Матвеевна
Отец ребёнка: Дериглазов Матфей Михайлович
ГААК, 169-1-155-195л
Бракосочетание
Неизвестно
ГААК, 169-1-155-195л
Смерть
Неизвестно