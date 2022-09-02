Сокур (Дрозд) Анна Николаевна
Место рождения
Дата рождения06.01.1940
Дата смерти02.09.2022
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1940
Отец: Дрозд Николай Антонович
с.Стрелки, Старосамбарского района, Львовской области
Бракосочетание
08.06.1963
Рождение ребёнка
06.08.1964
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Рождение ребёнка
23.10.1967
Новая Одесса, Миколаївська область
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Рождение ребёнка
09.12.1970
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Новоодесса, Кіровоградська область
Смерть
02.09.2022
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Причина смерти: Болезнь
Похороны
?.09.2022