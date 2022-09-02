Сокур (Дрозд) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сокур (Дрозд) Анна Николаевна

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Место рождения

Стрелки, Львівська область

Дата рождения

06.01.1940

Дата смерти

02.09.2022

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1939 г.р.

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1940

Отец: Дрозд Николай Антонович

Мать: не указана

Стрелки, Львівська область
с.Стрелки, Старосамбарского района, Львовской области
Бракосочетание
08.06.1963

Муж: Сокур Иван Григорьевич

Стрелки, Львівська область
Рождение ребёнка
06.08.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сокур Иван Григорьевич

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Рождение ребёнка
23.10.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сокур Иван Григорьевич

Новая Одесса, Миколаївська область
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Рождение ребёнка
09.12.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сокур Иван Григорьевич

Халкидон, Черниговский муниципальный район, Приморский край
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Новоодесса, Кіровоградська область
Смерть
02.09.2022
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Причина смерти: Болезнь
Похороны
?.09.2022
Халкидон, Черниговский муниципальный район, Приморский край
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