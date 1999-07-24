Шейкина Вера Васильевна
Место рождения
Дата рождения25.03.1955
Дата смерти24.07.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1974
Сын: Шейкин Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Шейкин Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
17.08.1985
Дочь: Нарыжная Инна Владимировна
Отец ребёнка: Шейкин Владимир Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.07.1999
Александровское, Александровский муниципальный район, Ставропольский край