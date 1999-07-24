Шейкина Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШейкина Вера Васильевна

Шейкина Вера Васильевна

avatar

Место рождения

Янкуль, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

25.03.1955

Дата смерти

24.07.1999

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Янкуль, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1974

Сын: Шейкин Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Шейкин Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
17.08.1985

Дочь: Нарыжная Инна Владимировна

Отец ребёнка: Шейкин Владимир Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шейкин Владимир Николаевич

Смерть
24.07.1999
Александровское, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close