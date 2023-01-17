Твердохлебова (Тимошенко) Мария Антоновна
Место рождения
Дата рождения30.03.1914 ст.
Дата смерти28.10.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1914 ст.
Рождение ребёнка
17.11.1928
Сын: Твердохлебов Михаил Иванович
Отец ребёнка: Твердохлебов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1938
Сын: Твердохлебов Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Твердохлебов Иван Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.10.1986
Похороны
Неизвестно