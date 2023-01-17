Твердохлебова (Тимошенко) Мария Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Твердохлебова (Тимошенко) Мария Антоновна

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Место рождения

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

30.03.1914 ст.

Дата смерти

28.10.1986

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1914 ст.

Отец: Тимошенко Антон Антонович

Мать: Тимошенко Пелагея Фёдоровна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.11.1928

Сын: Твердохлебов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Твердохлебов Иван Яковлевич

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1938

Сын: Твердохлебов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Твердохлебов Иван Яковлевич

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Твердохлебов Иван Яковлевич

Смерть
28.10.1986
Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Похороны
Неизвестно
Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
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