Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

После 1891

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Меркушев Косма Харитонович

Мать: Меркушева Надежда Николаевна

Смерть
После 1891
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