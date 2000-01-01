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Анна
Анна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1885
Дата смерти
После 1891
Пол
Женский
Отец
Меркушев Косма Харитонович
1856 г.р.
Мать
Меркушева Надежда Николаевна
1852 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец:
Меркушев Косма Харитонович
Мать:
Меркушева Надежда Николаевна
Смерть
После 1891
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