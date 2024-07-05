Финкельштейн (Фельдбейн) Фрейда 1817 — найти родственников по фамилии на Familio
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Финкельштейн (Фельдбейн) Фрейда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Фельдман Ицко Израиль

Мать: Фельдбейн Хайка

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835

Сын: Finkelshtein Iosel

Отец ребёнка: Finkelshtein Anshel

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Finkelshtein) Khana

Отец ребёнка: Finkelshtein Anshel

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Finkelshtein) Khasya

Отец ребёнка: Finkelshtein Anshel

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