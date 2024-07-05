Финкельштейн (Фельдбейн) Фрейда
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Фельдман Ицко Израиль
Мать: Фельдбейн Хайка
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835
Сын: Finkelshtein Iosel
Отец ребёнка: Finkelshtein Anshel
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Finkelshtein) Khana
Отец ребёнка: Finkelshtein Anshel
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Finkelshtein) Khasya
Отец ребёнка: Finkelshtein Anshel