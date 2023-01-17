Татьяна Ермолаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Евдокия (1) Иванова
Отец ребёнка: Барышев Иван Евдокимов
Рождение ребёнка
16.02.1827
Дочь: Евдокия (2) Иванова
Отец ребёнка: Барышев Иван Евдокимов
Рождение ребёнка
07.05.1829
Дочь: Гликерья Иванова
Отец ребёнка: Барышев Иван Евдокимов
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Барышев Иван Евдокимов
Рождение ребёнка
Около 1838
Отец ребёнка: Барышев Иван Евдокимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно