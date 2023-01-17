Татьяна Ермолаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Ермолаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Евдокия (1) Иванова

Отец ребёнка: Барышев Иван Евдокимов

Рождение ребёнка
16.02.1827

Дочь: Евдокия (2) Иванова

Отец ребёнка: Барышев Иван Евдокимов

Коровино, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.05.1829

Дочь: Гликерья Иванова

Отец ребёнка: Барышев Иван Евдокимов

Коровино, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Барышев Кирилл Иванов

Отец ребёнка: Барышев Иван Евдокимов

Коровино, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Барышев Игнатий Иванов

Отец ребёнка: Барышев Иван Евдокимов

Коровино, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барышев Иван Евдокимов

Смерть
Неизвестно
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