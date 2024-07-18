Кондратий-Кодрат Максимович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1802 и 1804
Дата смерти02.06.1867
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1802 и 1804
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина
Рождение ребёнка
Между 1830 и 1840
Сын: Антон Кондратьевич-Кодратович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1833 и 1834
Сын: Николай Антонович-Кодратович?
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1840
Сын: Артемий Кондратьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.02.1845
Сын: Алексей Кондратьевич-Кодратович
Мать ребёнка: Евдокия Андреевна
Смерть
02.06.1867