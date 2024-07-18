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Кондратий-Кодрат Максимович

Место рождения

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика

Дата рождения

Между 1802 и 1804

Дата смерти

02.06.1867

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1802 и 1804

Отец: Максим Тихонович

Мать: Василиса Васса Петровна Васильевна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина

Рождение ребёнка
Между 1830 и 1840

Сын: Антон Кондратьевич-Кодратович

Мать ребёнка: не указана

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Между 1833 и 1834

Сын: Николай Антонович-Кодратович?

Мать ребёнка: не указана

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
20.10.1840

Сын: Артемий Кондратьевич

Мать ребёнка: не указана

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
11.02.1845

Сын: Алексей Кондратьевич-Кодратович

Мать ребёнка: Евдокия Андреевна

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
02.06.1867

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