Пащенко Анатолий Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пащенко Анатолий Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1956

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1920 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1956

Отец: Пащенко Георгий

Мать: Пащенко Акулина

Рождение ребёнка
25.01.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рубцовск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пащенко Андрей Анатольевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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