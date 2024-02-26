Пащенко Анатолий Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1956
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1956
Отец: Пащенко Георгий
Мать: Пащенко Акулина
Рождение ребёнка
25.01.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рубцовск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пащенко Андрей Анатольевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно