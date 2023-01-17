Фокина (Коровкина) Ирина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фокина (Коровкина) Ирина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1977

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1977

Отец: Коровкин Владимир Владимирович

Мать: Коровкина Светлана Сергеевна

Бракосочетание
17.06.2000

Муж: Фокин Евгений Иванович

Рождение ребёнка
21.12.2001

Дочь: Фокина Екатерина Евгеньевна

Отец ребёнка: Фокин Евгений Иванович

Рождение ребёнка
22.02.2008

Сын: Фокин Константин Евгеньевич

Отец ребёнка: Фокин Евгений Иванович

Глушково, Глушковский муниципальный район, Курская область
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