Фокина (Коровкина) Ирина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1977
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1977
Бракосочетание
17.06.2000
Рождение ребёнка
21.12.2001
Дочь: Фокина Екатерина Евгеньевна
Отец ребёнка: Фокин Евгений Иванович
Рождение ребёнка
22.02.2008
Сын: Фокин Константин Евгеньевич
Отец ребёнка: Фокин Евгений Иванович
Глушково, Глушковский муниципальный район, Курская область