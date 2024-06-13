Лопотовская Бобылёва Анна Алексиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1861 ст.
Отец: Алексий Алексиевич
Мать: Федосья Андреевна
Бракосочетание
02.02.1886 ст.
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.07.1901
Сын: Лопотовский Александр Иванович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно