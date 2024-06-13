Лопотовская Бобылёва Анна Алексиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопотовская Бобылёва Анна Алексиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1861 ст.

Отец: Алексий Алексиевич

Мать: Федосья Андреевна

Бракосочетание
02.02.1886 ст.

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.07.1901

Сын: Лопотовский Александр Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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