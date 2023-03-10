Ульянов (Честноков) Александра Саввовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУльянов (Честноков) Александра Саввовна

Ульянов (Честноков) Александра Саввовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: Чесноков Савва Семёнович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ульянов Степан Кузьмич

Работа или профессия
Неизвестно
жена казака
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
16.04.1905

Дочь: (Ульянов) Александра Степановна

Отец ребёнка: Ульянов Степан Кузьмич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1905
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.