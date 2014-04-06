(Коковина) Ольга Юрьевна
Место рождения
Дата рождения20.09.1964
Дата смерти06.04.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1964
Отец: Коковин Юрий Тихонович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.02.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Украина, Крым
Смерть
06.04.2014
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Смоленское кладбище