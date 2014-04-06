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(Коковина) Ольга Юрьевна

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Место рождения

Сухой Лог, Сухой Лог, Свердловская область

Дата рождения

20.09.1964

Дата смерти

06.04.2014

Пол

Женский

Отец

1937 г.р.

Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1964

Отец: Коковин Юрий Тихонович

Мать: скрыто настройками приватности

Сухой Лог, Сухой Лог, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.02.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Украина, Крым
Смерть
06.04.2014
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Смоленское кладбище
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