Салахова Гулия Шайхиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.08.2001
Рождение ребёнка
22.01.2008
Сын: Салахов Джамиль Ильсурович
Отец ребёнка: Салахов Ильсур Ильгизарович
Октябрьский, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.05.2008
Отец ребёнка: Салахов Ильсур Ильгизарович