Салахова Гулия Шайхиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСалахова Гулия Шайхиевна

Салахова Гулия Шайхиевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1976 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.08.2001

Муж: Салахов Ильсур Ильгизарович

Рождение ребёнка
22.01.2008

Сын: Салахов Джамиль Ильсурович

Отец ребёнка: Салахов Ильсур Ильгизарович

Октябрьский, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.05.2008

Сын: Салахов Булат Ильсурович

Отец ребёнка: Салахов Ильсур Ильгизарович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.