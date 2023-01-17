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Козлов Николай Петрович

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Место рождения

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

09.12.1888

Дата смерти

11.06.1979

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1888

Отец: Козлов Пётр Афанасьевич

Мать: Козлова Анна Петровна

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
1910

Жена: Козлова Мария Егоровна

Военная служба
С 1912 по 1914
Военная служба
С 1912 по 1914
Оренбургское казачье войско
Рождение ребёнка
06.06.1921

Сын: Козлов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Козлова Мария Егоровна

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.04.1926

Сын: Козлов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Козлова Мария Егоровна

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.03.1928

Дочь: Курочкина Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Козлова Мария Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Козлова Мария Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Козлова Мария Егоровна

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аграфена Николаевна

Мать ребёнка: Козлова Мария Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина Николаевна

Мать ребёнка: Козлова Мария Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Георгий Николаевич

Мать ребёнка: Козлова Мария Егоровна

Смерть
11.06.1979
Григорьевка, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Похороны
Неизвестно
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