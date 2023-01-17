Козлов Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения09.12.1888
Дата смерти11.06.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1888
Отец: Козлов Пётр Афанасьевич
Мать: Козлова Анна Петровна
Бракосочетание
1910
Жена: Козлова Мария Егоровна
Военная служба
С 1912 по 1914
Военная служба
С 1912 по 1914
Оренбургское казачье войско
Рождение ребёнка
06.06.1921
Сын: Козлов Василий Николаевич
Мать ребёнка: Козлова Мария Егоровна
Рождение ребёнка
02.04.1926
Мать ребёнка: Козлова Мария Егоровна
Рождение ребёнка
08.03.1928
Дочь: Курочкина Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Козлова Мария Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Козлова Мария Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлов Василий Николаевич
Мать ребёнка: Козлова Мария Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аграфена Николаевна
Мать ребёнка: Козлова Мария Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина Николаевна
Мать ребёнка: Козлова Мария Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлов Георгий Николаевич
Мать ребёнка: Козлова Мария Егоровна
Смерть
11.06.1979
Григорьевка, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Похороны
Неизвестно